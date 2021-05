L'annuncio di Masci: "Pianteremo circa 1000 alberi alla pineta"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha annunciato che a breve il Comune pianterà "circa 1000 alberi alla pineta dannunziana" per contribuire all'assorbimento dello smog e provare a rendere l'aria più respirabile. Al contempo, il primo cittadino ha evidenziato che sono stati completati gli interventi di riqualificazione del verde in via Polacchi, via Chiappini, piazza Martin Luther King, via Monte Faito e piazza Marino Di Resta:

"Tutte vie e piazze non centrali - sottolinea Masci - Tutta Pescara merita le nostre cure di bellezza... e con il tempo giusto arriviamo dovunque".