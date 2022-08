Il Comune avvia il piano di potatura degli alberi e arrivano a 3 le ditte per lo sfalcio dell'erba

Il Comune di Pescara avvia il piano delle potature nelle strade cittadine.

A farlo sapere è stato il vicesindaco Gianni Santilli intervendo in commissione Ambiente presieduta da Cristian Orta.

Le potature inizieranno nel mese di ottobre e andrà avanti fino a tutto il mese di marzo 2023.

Il calendario degli interventi sulle alberature presenti prevede di dare priorità a quei viali e strade cittadine che lo scorso anno non furono interessate dall’azione degli operatori in quanto non necessitavano di azione immediata o semplicemente per ristrettezza di tempo o di personale. Nel corso dei lavori della commissione, fanno sapere dal Comune, si è infatti stabilito, in accordo con tutte le forze politiche e con gli uffici deputati, di far sì che la priorità venga allo stesso modo concessa anche a quelle situazioni che venissero segnalate con carattere d’urgenza. La riunione dell’organismo consiliare ha anche preso in esame il cosiddetto piano degli sfalci, che interessa durante tutto l’anno vie e aree verdi (quest’ultime sono quelle che, a differenza di parchi e giardini, non sono delimitate da recinzioni). La notizia di maggiore importanza riguarda l’ampliamento a tre delle ditte che si occupano di questo servizio, che avranno come zone di competenza rispettivamente Pescara centro, Pescara Colli e Pescara Portanuova. Il piano ha durata triennale.

«Questo farà sì che l’attività possa guadagnarne in efficacia ed efficienza, riguardando oltretutto gli sfalci quelle aree di accesso e di interesse degli istituti scolastici cittadini dove si sta intervenendo, in vista della ripresa delle lezioni, proprio in questo periodo», concludono dal Comune.