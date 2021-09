A Pescara una domenica dedicata alla raccolta della plastica lungo la strada parco

Proseguono a Pescara le iniziative promosse dall'amministrazione comunale per sensibilizzare i cittadini al tema dell'inquinamento in particolare sul riciclo della plastica. Domenica 26 settembre, ha fatto sapere il presidente della commissione Ambiente Ivo Petrelli, si terrà una giornata dedicata alla raccolta della plastica lungo la strada parco, mentre altri appuntamenti sono previsti per i prossimi mesi, come indicato dalle delibere di giunta e documenti già approvati per il percorso condiviso con l'associazione "Plastic Free" che vanta oltre 100 mila volontari in tutta Italia:

"Il prossimo evento si svolgerà domenica 26 settembre, terza data nazionale, e Pescara si muoverà in contemporanea con altre 270 città italiane. La giornata sarà dedicata alla raccolta dei rifiuti di plastica abbandonati lungo la strada parco: si partirà in mattinata da piazza Duca, per muoversi su via Cavour, entrare nella strada parco e scendere in direzione sud sino all’incrocio con via Leopoldo Muzii.

I volontari e i cittadini che si mobiliteranno saranno chiamati a raccogliere tutto il materiale eventualmente abbandonato prestando attenzione anche alle aiuole verdi che circondano l’asse cicloviario e pedonale. L’obiettivo nazionale al quale dovremo dare il nostro contributo è riuscire a raccogliere almeno 300mila chili di plastica in un giorno, ricordando che in due anni abbiamo raccolto, sempre in Italia, circa 1 milione di chili di rifiuti."

A novembre invece l'associazione entrerà nelle scuole, ha aggiunto Petrelli, e successivamente si punta ad un evento di raccolta della plastica sui fondali del mare di Pescara in collaborazione con le associazioni sub, e poi una iornata per la raccolta dei chewing-gum gettati a terra che impiegano 5 anni per distruggersi, contribuendo all’inquinamento del territorio.