Al Parco paesaggistico Lauretum di Loreto Aprutino un evento per conoscere le piante aromatiche e officinali

Indirizzo non disponibile

Domenica 25 giugno il Parco paesaggistico Lauretum organizza un evento dedicato alla conoscenza delle piante aromatiche e officinali. Dalla mattina, e fino alle 19, ogni ora ci saranno visite guidate in cui i visitatori saranno accompagnati nei giardini per scoprire la storia e le caratteristiche botaniche delle principali essenze aromatiche tra cui spiccano le centinaia di piante di lavanda ora in fiore, assieme a rosmarino, origano, maggiorana, salvia, elicriso e tante altre specie.

L'evento è patrocinato dal Fondo Ambiente Italiano. delegazione di Pescara. "Con questo evento inauguriamo il primo lotto dei giardini delle piante officinali", commenta il curatore del parco Alberto Colazilli. "Ci è voluto un grande lavoro di squadra, ma soprattutto siamo riusciti a riqualificare nuovi terreni che prima erano completamente degradati e abbandonati. Nel parco paesaggistico di Loreto Aprutino ogni giorno realizziamo un piccolo tassello di giardini con nuove essenze, promuovendo una gestione naturalistica dei luoghi. Presto inaugureremo nuove aree verdi".



Per info e prenotazioni si può scrivere a parcolauretum@gmail.com.