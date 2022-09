Il parco nazionale d'Abruzzo festeggia 100 anni

Il parco nazionale d'Abruzzo (in seguito divenuto d'Abruzzo, Lazio e Molise) festeggia i 100 anni dalla sua nascita.

Era infatti il 9 settembre del 1922 quando, per iniziativa privata, nacque il parco nazionale d'Abruzzo, come ricorda l'agenzia Dire.

A cento anni di distanza si è festeggiato il "compleanno" di un'istituzione ambientale che unisce tre regioni, tre territori che custodiscono uno straordinario patrimonio naturalistico, di biodiversità, di fauna, che ne fa il cuore verde d'Italia e d'Europa.

Un contesto ambientale e culturale che conserva anche storia e tradizioni delle sue comunità, prezioso e fragile come una perla, che l'ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha celebrato nella giornata clou di un intero anno di eventi e manifestazioni incentrate sui cento anni del Pnalm e non solo: il 2022 è il centesimo anno di vita anche del Parco nazionale del Gran Paradiso (anch'esso nato dall'intuizione di una persona illuminata), rappresentato a Pescasseroli ieri dal presidente Italo Cerise e dal direttore Bruno Bassano. Entrambi i parchi hanno molto da raccontare, tra alti e bassi, problemi e anche successi, a quella Italia che attualmente conta 24 Parchi nazionali, 29 aree marine protette, 135 parchi regionali e 400 riserve naturali. Tanti gli appuntamenti per celebrare il traguardo. Momento centrale è stato il convegno nazionale dal titolo "Educazione alla sostenibilità: uno strumento per la tutela della biodiversità", che ha radunato nella tensostruttura adiacente al centro natura del parco, rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine, studenti, cittadini, lavoratori dell'ente e sindaci. L'incontro ha avuto come scopo primario promuovere la "Carta per l'educazione alla biodiversità", nata da una iniziativa congiunta tra ministero dell'Istruzione e ministero della Transizione ecologica, sottoscritta da molte scuole italiane per mettere al centro dell'attenzione il tema della tutela della biodiversità, così come riconosciuto anche dalla nostra Costituzione, facendo crescere la consapevolezza nelle nuove generazioni. Per questo sono stati invitati i soggetti più direttamente coinvolti, in particolare nei parchi, nelle attività di educazione ambientale, al fine di portare il proprio contributo ed esperienze, al fine di valorizzare le tante buone pratiche in essere e rilanciare, se ce ne fosse ancora bisogno, anche il ruolo delle aree protette. Tra gli interventi: oltre a quello del presidente Cannata, anche il direttore Luciano Sammarone, i presidenti delle Regioni del parco e altri esponenti delle istituzioni locali; studiosi ed esperti di Europarc, Cai, Cufa, Amm, Weec, Cursa; il sindaco di Pescasseroli Giuseppe Sipari e il presidente della comunità del Parco Antonio Di Santo.

Il programma è poi proseguito, nel pomeriggio, con la festa popolare, con il tradizionale corteo storico che ha scandito le precedenti celebrazioni, accompagnato dai gonfaloni dei 24 Comuni del Parco. Il corteo dalla sede del parco ha raggiunto la fontana di San Rocco, dove l'iscrizione rupestre ricorda il luogo in cui l'onorevole Sipari, il 9 settembre del 1922, inaugurò il parco alla presenza di autorità e popolazione locale. Qui il coro Decima Sinfonia di Pescasseroli ha cantato l'inedito "Inno del Parco". Il corteo ha fatto, poi, tappa a palazzo Sipari, dove è stata scoperta una targa dedicata al fondatore. Infine, il brindisi di rito e la proiezione di un documentario dedicato al centenario del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale Gran Paradiso. In serata grande festa nella piazza Sant'Antonio con musica e degustazioni.

Il programma di oggi, sabato 10 settembre

Oggi, in contemporanea in tutti i Comuni del parco, si svolgeranno attività di educazione ambientale e passeggiate naturalistiche gratuite, sul tema del centenario del parco, svolte da operatori qualificati del territorio. Tutte le attività saranno possibili grazie alla collaborazione delle associazioni e degli operatori turistici del territorio e di alcuni sponsor che hanno omaggiato il parco di prodotti da degustare.