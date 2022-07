Piantumazione di 23 nuove palme Washington in corso sul lungomare nord [FOTO]

Squadre del Comune di Pescara al lavoro sulla riviera nord per piantumare 23 palme Washington.

L'intervento è in corso dalla mattinata di oggi, mercoledì 20 luglio.

Si stanno piantando 23 palme Washington (o Washingtonia), detta anche “palma californiana” o “palma americana”; si tratta di una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle Arecaceae, come sapere dall'amministrazione comunale.

Si presenta con un tronco slanciato negli esemplari adulti, nel caso di Pescara di un’altezza fino a quattro metri, e più basso e frastagliato in quelli più giovani. Questa palma, originaria dell’America settentrionale, prende il suo nome da George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti. L’intervento delle squadre del Comune di Pescara coinvolgono il tratto della riviera che dalla rotonda Paolucci arriva all’altezza dello stabilimento balneare Plinius. Nella giornata di ieri gli addetti avevano provveduto alla scelta del terriccio più idoneo a favorire il drenaggio e lo sviluppo dell’apparato radicale e a creare quindi le buche in cui poi da oggi, e fino a tutta la prossima settimana, si sta procedendo a collocare gli alberi.

«L’intervento», dice l’assessore al Verde e ai Parchi, Gianni Santilli, «rientra nel programma di abbellimento dell’arredo urbano verde lungo la passeggiata litoranea, devastata dal punteruolo rosso che aveva fatto ammalare molti esemplari. Non ci fermeremo certamente qui, perché il prima possibile provvederemo alla stessa operazione anche a partire dalla Nave di Cascella. Stiamo puntando molto sul tema della sostenibilità ambientale e vogliamo che Pescara non sia da meno rispetto ad altre località di mare. Credo che la riviera diventerà molto più bella e attrattiva».