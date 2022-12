“Appalti, la qualità prima di tutto”: l’ordine degli architetti di Pescara aderisce all’appello sul codice dei contratti

C?è anche la firma dell?ordine degli architetti di Pescara nella lettera aperta indirizzata alla premier Giorgia Meloni dagli ordini degli architetti di oltre novanta province italiane. L?appello è diffuso in questi giorni e ha come oggetto il nuovo codice dei contratti, che nelle indicazioni degli architetti ?deve garantire e promuovere la qualità di progetti e opere strategiche per le future generazioni, attraverso i principi di equità, partecipazione e confronto". La lettera pone l?attenzione sulla velocizzazione, semplificazione e miglioramento delle pratiche attuali, con ricadute sui territori di riferimento, compreso quello pescarese.

?Aderiamo all'appello nazionale perché crediamo che sia prioritaria la qualità dei progetti e che questi debbano essere funzionali a reali bisogni e necessità dei territori - commenta Angelo D?Alonzo, presidente dell?ordine di Pescara - Pensiamo ad esempio a progetti strategici come l?area di risulta di Pescara. La frettolosa decisione di realizzare la sede della Regione al suo interno merita sicuramente un approfondimento e una riflessione sulle conseguenze e le alternative possibili. Già in passato abbiamo assistito a progetti sbagliati o inutili. Per non andare troppo lontani dalla nostra area metropolitana, basta ricordare il progetto della diga foranea che ha causato l?insabbiamento della foce del fiume Pescara e il successivo intervento per la sua parziale demolizione con sperpero di ingenti fondi pubblici. O la costruzione della cosiddetta Città della Musica di Pescara, opera completata da più di 10 anni e mai entrata in funzione?.



E ancora: ?La riduzione o la perdita di valore o addirittura l?eliminazione dei concorsi di progettazione, nella forma piu? aperta ed inclusiva dei giovani e dei professionisti di talento, dell?equo compenso, della leale concorrenza, del legittimo merito che la proposta di legge dimostra, vanno in una direzione diversa da quella che tutti noi auspichiamo e prospettiamo per il bene ed il futuro dei nostri territori, delle nostre citta? e dell?intera comunita??, si legge sempre nell?appello rivolto al governo.

Pertanto ?gli architetti chiedono al Governo un ripensamento delle soluzioni proposte e si rendono disponibili al confronto. Per fare in modo che le risorse disponibili siano messe a frutto in modo ottimale, bisogna sostenere l?importanza del confronto di soluzioni progettuali, di concorsi di progettazione aperti alla piu? ampia partecipazione, favorendo la piu? equa forma di inclusione e opportunita? per i territori, coinvolgendo tutte le forme di professionalita?, per poter scegliere le soluzioni giuste per l?oggi e per il domani?.