Odoardi (Mondocompost) plaude all'attivazione della "Bacheca del riuso": "Riduce la produzione dei rifiuti"

«Non so da quanto tempo sia operativo il servizio “bacheca del riuso” dell’app Junker, ma apprezzo molto che, seppur da alcuni giorni, sia ora disponibile sulla piazza di Pescara».

È quanto afferma Giancarlo Odoardi, referente Mondocompost, dopo l'attivazione da parte di Ambiente spa.

«In città esiste, anche perché ne sono coinvolto», aggiunge Odoardi, «una sorta di mercato diffuso della cessione di certi beni, in particolare per mancato uso, siano essi vestiario, arredi. etc. La mia sedia dell’ufficio, ad esempio, l’ho trovata di fianco a un cassonetto dei rifiuti, perché mancava di una ruota girevole. Ma so di persone che hanno trovato di tutto abbandonato in strada: mobilio, libri, abiti…».

Poi Odoardi prosegue: «Ma per rimanere a situazioni più regolari, ci sono bustoni di abbigliamento che girano in continuazione di famiglia in famiglia finché non si fermano utilmente in qualche casa. Questa cessione di un bene ha spesso a che fare con la perdita della sua funzione d’uso: non serve più. A volte il bene acquista la funzione di scambio, come nel caso del baratto, altre viene semplicemente regalato (nota la pagina Facebook: te lo regalo se te lo vieni a prendere). Questa pratica riduce decisamente la produzione dei rifiuti, e al contempo rafforza la consapevolezza circa il valore delle merci. Ho immaginato questo servizio tanti anni fa e, curiosamente, l’ho riproposto nel programma elettorale di uno dei candidati sindaco (addirittura attribuendolo proprio a Junker). Estendo i miei complimenti ad Ambiente Spa che ne ha colto l’opportunità che spero trovi il modo di affermarsi. Quando certe tradizioni tornano indietro come grandi novità, dovremmo capire che forse avevamo preso una direzione sbagliata. Ma quante altre strade abbiamo iniziato a percorrere senza aver prima consultato a sufficienza le mappe della sostenibilità? Ecco, su questo la “bacheca del riuso” potrebbe svolgere una interessante funzione di bussola di riflessione».