Il nuovo cda di Ambiente spa si presenta: "Entro il 2023 raccolta porta a porta per altri 50mila cittadini"

Il nuovo cda (consiglio di amministrazione) di Ambiente Spa si presenta: il presidente è Massimo Galasso e la sua vice è Francesca Sagazio.

Valeria Toppetti è la consigliera delegata mentre Alessandra De Luca ed Emilio Longhi sono i consiglieri.

Dal nuovo cda della società che, tra le altre attività, si occupa della raccolta dei rifiuti, fanno sapere che la raccolta porta a porta a Pescara verrà estesa ad altri 50 mila abitanti entro l'anno 2023.

Le nuove zone interessate da questa tipologia di raccolta del pattume sono quelle di Porta Nuova e quelle del centro così da arrivare alla copertura di tutto il territorio cittadino. Tra gli obiettivi del nuovo cda c'è anche quello di attuare l'economia circolare con il recupero e il riutilizzo del rifiuti allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Alla presentazione del nuovo consiglio di amministrazione hanno partecipato anche i sindaci di Pescara e Città Sant'Angelo, Carlo Masci e Matteo Perazzetti, e l'assessore comunale Isabella Del Trecco che ha ribadito l'importanza degli impianti.

Come fa sapere Perazzetti «sono state discusse le priorità da affrontare e risolvere per fornire ai cittadini di Città Sant'Angelo e Pescara un servizio più adeguato ed efficiente. Ambiente Spa risponde all'appello della comunità internazionale adeguando i propri servizi, programmando attività e volgendosi alla frontiera del compimento della circolarità attraverso la nuova realtà di "Ambiente Impianti" ovvero un nuovo sito attraverso il quale sensibilizzare la cittadinanza verso l'importanza dell'economia circolare. Non soltanto riutilizzo e riciclo del rifiuto ma trasformazione del rifiuto in risorsa: l'unica strada per un futuro sostenibile. Ringraziando per il lavoro svolto dal precedente Cda, ho augurato a quello emergente di realizzare tutti gli obiettivi prefissati. Ho colto l'occasione anche per sottolineare l'interesse che questa grande società pubblica deve avere nel fornire i servizi alle comunità della provincia di Pescara e sulla sfida dell’impiantistica pubblica. Sottoporre quest'ultima al controllo diretto dei Comuni apporterebbe dei vantaggi importanti per la cittadinanza e il miglioramento dei servizi che, nel caso di Città Sant’Angelo sono già eccellenti, ma che devono vedere la sfida di un costante miglioramento».

«Non stiamo costruendo un termovalorizzatore, che prevede una combustione, ma un biodigestore che consente di recuperare la parte energetica del rifiuto organico trasformandola in una risorsa e compiendo così un'economia circolare a differenza di quella lineare che prevede, produzione, raccolta e smaltimento», chiarisce il presidente Galasso riguardo al progetto del nuovo impianto che sarà costruito a Città Sant'Angelo. «Verrà prodotto metano che potrà essere utilizzato sia per le case che per i mezzi a motore sia per l'alimentazione dello stesso impianto», aggiunge Galasso, «il biodigestore riproduce in modo industriale un fenomeno naturale ma con il controllo di tutti i parametri del processo. Con questo impianto c'è anche una sostenibilità sociale con nuovi posti di lavoro pubblici sul territorio e si produrrà anche un ritorno economico per tutti. La raccolta differenziata non farà altro che aumentare la qualità dei rifiuti e il miglioramento qualitativo della raccolta. È un primo passo per incentivare l'economia circolare».