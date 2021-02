Due nuovi ispettori ambientali a Città Sant'Angelo [FOTO]

Due nuovi ispettori ambientali sono stati presentati stamattina a Città Sant'Angelo: si chiamano Davide Marchese Ragona e Luca Bellante. Da questo mese, su tutto il territorio comunale, sarà operativo un servizio di vigilanza che permetterà di tenere sotto controllo discariche abusive, abbandono dei rifiuti e altro ancora.

“L’utilizzo degli ispettori ambientali, è un’idea condivisa tra l’amministrazione comunale e Ambiente Spa - dice l’assessora all’igiene urbana, Simona Rapagnetta – e servirà a garantire il rispetto della legge in materia ambientale. Una figura importante che, sono sicura, renderà migliore tutto il territorio angolano”.

Soddisfatto anche il sindaco, Matteo Perazzetti: “Abbiamo voluto questi ragazzi perché puntiamo a ottimizzare il lavoro riguardante la questione ambientale. Sono certo che sarà un assist prezioso per incrementare i grandi risultati in termini di raccolta differenziata ma anche per mantenere il territorio di Città Sant’Angelo, sempre decoroso”.