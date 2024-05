Piantati in piazza Salotto gli alberi donati da un benefattore [FOTO]

Come annunciato nei mesi scorsi sono stati piantati dei nuovi alberi in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr) in centro a Pescara.

Gli alberi, 3 palme Washington e 8 agrifogli Nelly Steven, sono stati donati da un cittadino benefattore, Massimo DI Francesco, con la relativa messa a dimora per un totale di 13mila euro più iva.

Si tratta di un contributo liberale da dedicare alla riqualificazione e ampliamento del verde urbano del territorio cittadino.

«La donazione delle suddette piante costituisce un’ottima opportunità per contribuire alla riqualificazione di spazi verdi cittadini, migliorandone l’aspetto esteriore, contribuendo alla pulizia dell’aria e favorendo l’ombreggiatura estiva e l’assorbimento acustico», si legge in una nota, «giova, poi, precisare che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna controprestazione a favore del soggetto donante e che la stessa può essere considerata di modica entità. La disciplina di tale tipologia è contenuta all’articolo 783 del codice civile che ne individua le modalità e le forme».

Palme e agrifogli sono stati posizionati su due dei quattro lati della piazza. «Il comitato Strada Parco Bene Comune ringrazia profondamente Massimo Di Francesco per l’atto di liberalità finalizzato alla donazione al Comune di Pescara di 11 piante (3 palme Washingtonia Filifera e 8 agrifogli Nelly Steven)», si legge in una condivisione, «viste le numerose aiuole vuote che insistono sulla Strada parco e in tante altre zone della città a causa degli alberi caduti e/o abbattuti nel corso degli anni, mai rimpiazzati a dispetto dal Comune di Pescara, il Comitato auspica che il bel gesto di Di Francesco possa fungere da buon viatico per altri benefattori disposti a emularlo».