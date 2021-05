Entrano in vigore le nuove regole per il conferimento dei rifiuti sul lungomare in estate

Entreranno in vigore martedì 1° giugno le nuove regole per disciplinare in estate il conferimento e la raccolta dei rifiuti degli stabilimenti balneari su tutta la riviera di Pescara. Le norme saranno valide fino alla fine della stagione balneare, ossia il 30 settembre. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente, Isabella Del Trecco.

“L’amministrazione comunale - ha dichiarato la Del Trecco - rinnova la propria disponibilità alla collaborazione con l’intera categoria, certi che se ciascuno farà la propria parte offriremo ai turisti e ai bagnanti una riviera straordinaria, degna del marchio di Bandiera Blu 2021 che abbiamo conquistato grazie a due anni di impegno e lavoro”.

Si parte con l’obbligo di allestimento di un’isola ecologica all’interno di ciascuna singola concessione demaniale, dove ogni balneatore dovrà posizionare il proprio pattume, raccolto in modo differenziato. L'area sarà accessibile agli operatori di Ambiente che effettueranno la raccolta ogni giorno tra le ore 3 e le ore 9, una volta al giorno, con la possibilità di prevedere ulteriori passaggi a fronte di emergenze o esigenze specifiche da verificare.