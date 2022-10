L'artista pescarese Marco Mazzei dona al Comune uno dei suoi pesci geolocalizzati

Ieri, 25 ottobre, l'artista pescarese Marco Mazzei è andato a trovare in Comune il sindaco Carlo Masci, donandogli uno dei suoi pesci geolocalizzati, che ormai si trovano in ogni parte del mondo come messaggi universali di rispetto per l'ambiente.

Il gesto, come spiega lo stesso Masci sui social, è stato messo in atto da Mazzei "per sottolineare l'impegno costante che stiamo profondendo per la valorizzazione del nostro mare e del nostro fiume. Grazie, caro Marco, continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso convintamente per lasciare ai nostri figli una città più vivibile", conclude il sindaco.