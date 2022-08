Sistemati i parchi Montessori e Peter Pan, Santilli: "Continuiamo incessantemente"

Sono stati rimessi a nuovo i parchi comunali "Peter Pan" e "Montessori". Ne dà notizia l'assessore al verde pubblico, Gianni Santilli, esprimendo soddisfazione e affermando che "continua ininterrottamente la sistemazione dei 63 parchi cittadini". Gli operai intervengono quotidianamente sui giardini pubblici per assicurare che tutti possano accogliere nelle migliori condizioni le mamme, i bambini, gli anziani e gli sportivi.

La cura costante di queste aree verdi è, infatti, fondamentale. In particolare, i tecnici hanno provveduto allo sfalcio dell'erba e, più in generale, alla pulizia delle varie zone. Le operazioni nei vari parchi della città non si fermano mai e, di conseguenza, stanno proseguendo anche durante questa estate. Nei prossimi giorni toccherà ad altre strutture, sempre di competenza comunale.