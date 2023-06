Un lettore: "Mancato passaggio della raccolta rifiuti in via del Santuario". L'assessore Del Trecco: "Non ci risultano segnalazioni"

Un nostro lettore denuncia una problematica relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti nella zona dei colli: "Il Comune - afferma - si fa vanto dell'inizio del porta a porta nel centro della città, ma qui da noi, in via del Santuario, è dallo scorso venerdì 2 giugno che la raccolta non avviene. Purtroppo questo è un quartiere di anziani e, senza entrare nel particolare, il disagio è aggravato dai cattivi odori causati dalla presenza di residui dei prodotti che gli anziani usano e che non possono essere conservati in casa. Prima di aprire nuovi servizi sarebbe il caso di far funzionare quelli in essere".

L'assessore comunale all'ambiente Isabella Del Trecco, interpellata da IlPescara.it, replica così: "Per via del Santuario non ci sono segnalazioni. Ritengo che, quando si scrive, bisognerebbe indicare esattamente dove sia il problema. Se, infatti, parliamo di alcuni palazzi dove hanno realizzato un'isola ecologica che non puliscono, pur essendo di loro proprietà e quindi competenza, non differenziano i rifiuti e non rispettano il calendario per i conferimenti, è un'altra cosa. Ci indicassero il numero civico e sicuramente risponderemo".