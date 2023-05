Quarta settimana di incontri per l'estensione della raccolta porta a porta: ci si sposta in centro

Scatterà il prossimo 15 ottobre l’estensione del servizio di raccolta porta a porta in centro. Proprio per rispettare la particolare caratterizzazione di questa area, saranno ulteriormente diversificate le modalità operative di Ambiente Spa: oltre alle campane informatizzate del vetro, saranno attrezzate delle zone, anch’esse ad accesso controllato e informatizzato, in cui gli utenti potranno conferire gli altri rifiuti per evitare di lasciare buste sparse sotto casa. La raccolta dei rifiuti sarà concentrata tra domenica e giovedì notte, al fine di non interferire con il fine settimana della movida di piazza Muzii, che vede un enorme flusso di utenti in vie concentrate.

Riprendono dunque anche gli appuntamenti con i cittadini per informarli delle novità: lunedì 29 maggio si aprirà al cinema-teatro Circus la quarta settimana di incontri che stavolta si concentrerà in modo specifico sui residenti del centro. “Tra il 29 e il 30 maggio – ha sottolineato l’assessore all'ambiente Isabella Del Trecco – incontreremo e parleremo con circa 3.600 famiglie, tante quante sono le utenze che gravitano nell’area del centro. Sono 23mila le famiglie coinvolte nell’ultima rivoluzione del comparto rifiuti, che a quel punto avrà toccato tutto il territorio, e noi siamo pronti”.

Il calendario degli incontri

Lunedì 29 maggio l’incontro con i cittadini si svolgerà al Circus alle 18.30 e interesserà i residenti di piazza Sant’Andrea, via Ancona, via Bari, via Campania, via Firenze, via Genova, via Larino, via Lucania, via Lungaterno nord, via Milano, via Ortona, via Palermo, via Parma, via Potenza, via Puglie, via Ravenna, via Sardegna, via Sicilia, via Siena, via Torino, via Umbria e via Vasto, per 1.700 utenze complessive.

Martedì 30 maggio, sempre Circus e alle 18.30, l’incontro interesserà i residenti di corso Umberto, piazza dei Martiri Pennesi, piazza Sacro Cuore, piazza della Repubblica, piazza della Rinascita, piazza Muzii, piazza Primo Maggio, piazza Santa Caterina da Siena, via Poerio, via Cesare Battisti, via De Cesaris, via Curtatone, via Emilia, via Fiume, via Fiume Pescara, via Fratelli Cairoli, via Mazzini, via Goito, via Liguria, via Minghetti, via Michelangelo Forti, via Piave, via Quarto dei Mille, via Roma, via Sulmona, via Trento, via Trieste e via De Amicis, per 1.900 utenze complessive.