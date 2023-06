Scattano gli incontri con gli amministratori di condominio per la raccolta porta a porta

Terminata la fase 1 degli incontri con le associazioni dei commercianti e con le 26.000 utenze dei cittadini interessati dall'estensione del porta a porta nelle zone di Porta Nuova e del centro, si passa adesso alla fase 2 incontrando gli amministratori di condominio "ai quali chiediamo la massima collaborazione come referenti dei cittadini, immobile per immobile, soprattutto al fine di conoscere e risolvere le eventuali criticità legate alla individuazione del punto preciso di conferimento dei rifiuti in ogni stabile", ha dichiarato Valeria Toppetti, consigliera delegata di Ambiente spa.

Il primo incontro con gli amministratori di condominio è fissato per mercoledì 28 giugno alle ore 12 nella Sala Flaiano dell’Aurum. Per l'organizzazione sono state coinvolte le associazioni Anaci, Anammi e Unai.

Per Toppetti "l’estensione della raccolta differenziata porta a porta nelle zone centrali e maggiormente urbanizzate della nostra città costituisce il tassello centrale per l'attuazione dell’economia circolare e transizione ecologica del nostro territorio urbano; il nostro obiettivo è quello del riciclo di ogni rifiuto e della chiusura del ciclo integrato dei rifiuti che devono ormai necessariamente essere considerati come risorse, nel rispetto delle politiche ambientali e della sostenibilità".

Sempre la consigliera Toppetti spiega: “Anche coloro che non fossero iscritti alle associazioni di amministratori di condominio coinvolte o che fossero solo di fatto amministratori nei condomini più piccoli ove la nomina formale non è necessaria, sono invitati a partecipare, così come i cittadini che si pongono come referenti delle realtà condominiali prive di amministratore. Il nostro intento è di creare un'alleanza e un filo diretto con le comunità condominiali piccole e grandi, stabile per stabile e strada per strada”.

All’incontro saranno presenti il sindaco Carlo Masci e l’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco; seguiranno ulteriori riunioni anche con le realtà dei commercianti.