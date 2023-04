Il parco Florida si rifà il look: sistemata tutta l'area intorno ai giochi [FOTO]

Il parco Florida si rifà il look. Come spiega infatti a IlPescara.it il vice sindaco Gianni Santilli, che ha anche la delega ai parchi e al verde pubblico, "sabato 29 aprile riapriremo al pubblico la struttura dopo dieci giorni di chiusura, resisi necessari per alcuni interventi importanti e ormai improrogabili. Abbiamo sistemato tutta l'area intorno ai giochi, facendo un ottimo lavoro per tutti i bambini che, da adesso in poi, non avranno più problemi con la brecciolina che si trovava lì intorno".

In queste ore nel cantiere del Florida gli operai del Comune, come previsto, stanno ripristinando le pavimentazioni in gomma ubicate all'interno dell'area giochi a forma di ellisse con massetto drenante. Rifatto anche il prato. L'impresa restituirà il parco domattina tra le ore 8.30 e le ore 9. Ricordiamo che il parco Florida si trova tra via Regina Elena e via Regina Margherita, in pieno centro.