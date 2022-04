Green Game, gli studenti del liceo scientifico Galilei protagonisti al campionato nazionale del riciclo

Gli studenti del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Pescara sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Green Game ottenendo ottimi risultati al campionato nazionale del riciclo.

Si è conclusa mercoledì scorso (19 aprile), la nona edizione del Green Game, il progetto didattico dei consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio (Cial), carta e cartone (Comieco), plastica (Corepla), vetro (Coreve) e acciaio (Ricrea), con una finalissima nazionale emozionante e sorprendente, alla quale hanno partecipato 145 istituti secondari di II grado da tutta Italia mettendo in campo i migliori 3.842 studenti.

Un tour digitale che ha fatto registrare una partecipazione da record: oltre 33 mila gli studenti coinvolti in un’edizione fortemente voluta dai consorzi nazionali per dare la possibilità ai ragazzi di partecipare in modo innovativo, formativo e soprattutto coinvolgente a una didattica originale che ha toccato temi di fondamentale importanza come la corretta raccolta differenziata degli imballaggi e la sostenibilità ambientale.

«L'obiettivo di questo collaudato format è stato di inquadrare le modalità di una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, focalizzando l’attenzione dei ragazzi sulle enormi potenzialità offerte dal riciclo, non soltanto nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma anche pensando al loro futuro di cittadini consapevoli». Per Pescara hanno raggiunto la finale nazionale ottenendo ottimi risultati gli studenti della 2^D, 1^C SA, 2^A e 1^G del liceo scientifico “Galileo Galilei”.