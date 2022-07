A inizio agosto torna Goletta Verde di Legambiente per la difesa delle acque e delle coste

Torna a Pescara la storica campagna estiva di Legambiente che torna a solcare i mari in difesa delle acque e delle coste con l'undicesima tappa di Goletta Verde 2022, giunta alla 36esima edizione.

L'appuntamento è da lunedì 1 a mercoledì 3 agosto.

Tra gli appuntamenti, il 2 agosto, un flash mob sull'eolico offshore e dibattito.

Goletta Verde combatte la mancata depurazione e l’inquinamento dei mari. Cerca soluzioni alla crisi climatica attraverso proposte di energia rinnovabile. Rafforza il sistema delle aree protette e propone progetti per tutelare le specie a rischio. I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it. Quest’anno tema di primo piano sarà anche quello dell’eolico off-shore: un tassello importante per dare soluzioni concrete alla crisi energetica in atto e per la lotta ai cambiamenti climatici contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, ma anche una grande occasione di innovazione e sviluppo per il territorio abruzzese. Il programma prevede lunedì 1° agosto, ore 17:30 un aperitivo a bordo di Goletta Verde con Vola Volè national Parrk e la presentazione del progetto Framesport; il pomeriggio, dalle 17 alle 19 sarà possibile visitare la Goletta Verde e per i più piccoli sarà possibile prendere parte al Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare.

Martedì 2 agosto alle ore 10 nella spiaggia della Madonnina si terrà il flash mob “Sì eolico offshore”, a seguire, ore 11 a bordo di Goletta Verde nel porto turistico avrà luogo l’incontro dedicato ad “Abruzzo energetico: sostenibile e rinnovabile”. Il pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, sempre a bordo di Goletta Verde nel porto turistico si terrà il Focus Group pogetto Golena - Fluvia per la creazione di un Ecomuseo Fluviale - programma “Fermenti in Comune” di Anci. A seguire presentazione Coste in movimento edizione 2022, a cura dell’osservatorio Paesaggi Costieri Italiani in collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara. Mentre dalle 19 alle 20 sarà possibile visitare l’imbarcazione e prendere parte ai laboratori didattici per ragazzi e ragazze di tutte le età: Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare.

Per concludere, mercoledì 3 agosto alle ore 10.30, a bordo di Goletta Verde, porto turistico, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorati da Goletta Verde lungo le coste dell'Abruzzo e un approfondimento sul progetto Life Delfi. Alle 14:15 una tartatuga verrà rilasciata in mare.