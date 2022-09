Nuova manifestazione dei giovani di Fridays for Future: "Scendiamo in piazza per poter respirare il nostro futuro!"

I giovani di Fridays for future scendono nuovamente in piazza con un corteo che partirà da piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

A organizzare la manifestazione sono Las (libera associazione studentesca) e Pas (partecipazione attiva studentesca).

L'appuntamento è per venerdì 23 settembre alle 8.30.

La mobilitazione avrà forma di corteo che partirà da piazza Salotto e, passando per il Comune, terminerà alla Madonnina, dove avrà luogo la pulizia della spiaggia libera lì presente. A chi vorrà partecipare viene infatti chiesto di portare sacchi della spazzatura e guanti, se possibile. «Per questa data ci poniamo 5 rivendicazioni», fanno sapere gli organizzatori: scuola green: per una scuola con un occhio di riguardo verso l’ambiente; trasporti accessibili: per incentivare l’utilizzo di mezzi ti trasporto sostenibili; fuori le multinazionali dal pubblico: non vogliamo scuole e una città alleata con aziende inquinanti; istruzione integrata: abolizione del Pcto per laboratori sicuri all’interno delle mura scolastiche; didattica ecologista: educazione ambientale all’interno delle scuole per istruire sull’importanza dell’accortezza verso l’ambiente. Scendiamo in piazza per poter respirare il nostro futuro!».