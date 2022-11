A Spoltore tornano le giornate ecologiche della Rieco per la raccolta di ingombranti e rifiuti elettronici

Continuano a Spoltore le giornate ecologiche Rieco con gli appuntamenti di venerdì 18 e sabato 19 novembre. L'orario per conferire i rifiuti nelle giornate ecologiche è sempre dalle 8 alle 11.

Gli appuntamenti sono per venerdì 18 nel parcheggio di Frascone, a Villa Raspa, con la raccolta dedicata a alle apparecchiature elettriche o elettroniche (frigoriferi, alimentatori, phon, tv), mentre sabato 19 ci si sposta in piazza Unione Europea, nel parcheggio del comune, con i rifiuti ingombranti in genere (divani, mobili).