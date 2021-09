Giornata dedicata agli ingombranti con Rieco a Spoltore lunedì 27 settembre: sarà consentito conferire un massimo di tre pezzi per utenza. Gli utenti che porteranno i loro ingombranti, e che si erano precedentemente prenotati per il ritiro a domicilio, devono disdire la richiesta contattando il numero verde 800.521.506.

Nell'area saranno presenti il personale della Rieco, a cui andrà consegnato il rifiuto per un corretto conferimento, e la polizia municipale per assicurare il regolare svolgimento delle attività. Sono escluse in questa occasione apparecchiature elettroniche, sfalci, calcinacci, vernici, pneumatici o altri rifiuti speciali.

