Nuove giornate ecologiche a Spoltore per la raccolta di ingombranti e rifiuti elettronici

Sono tre le nuove giornate ecologiche organizzate dalla Rieco a Spoltore per la raccolta degli ingombranti e dei Raee ovvero i rifiuti elettronici.

Il conferimento dei rifiuti è possibile consegnandolo direttamente al personale dell'azienda che si occupa dell'igiene urbana, nelle piazze dove vengono allestiti temporaneamente mezzi o container per il trasporto.

Il primo appuntamento è giovedì 13 ottobre, dalle ore 8 alle 11 a Villa Raspa di Spoltore, nel parcheggio di Frascone: questa giornata è dedicata agli ingombranti (ad esempio divani o armadi).

Il 17 ottobre, invece, è l'appuntamento riservato ai Raee, cioè agli apparecchi elettrici, elettronici e ai loro accessori: è necessario portare il rifiuto a Santa Teresa, nel piazzale della zona industriale sempre dalle 8 alle 11. Stesso luogo e orario per la terza data, il 27 ottobre, stavolta per il conferimento degli ingombranti. In caso di dubbi è possibile contattare Rieco a numero verde 800 521 506 oppure via mail ecosportellope@riecospa.it.