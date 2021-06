Gara di pesca alla plastica in mare al largo di Pescara il 5 giugno

Gara di pesca alla plastica in mare al largo di Pescara sabato 5 giugno.

Sarà una giornata a tutela dell'ambiente marino e di sensibilizzazione a un uso sempre più responsabile e ridotto della plastica.

Gli organizzatori ricordano che le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 4 giugno.

Per partecipare si deve compilare l'apposito modulo disponibile nella sede dell’Assonautica di Pescara nel porto turistico Marina di Pescara, tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19. A ogni iscritto subito una maglietta con il logo "Pulifondali", iniziativa della Fipsas indetta in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. La gara è aperta tutti e si può partecipare con barche a motore, a vela e gommoni e si potrà uscire individualmente in qualsiasi momento dalle ore 9 alle ore 13:30 di sabato 5 giugno, condizioni meteo permettendo, e dalle ore 18 continuerà a terra nel padiglione “Daniele Becci” con premiazioni, proiezioni e attività di sensibilizzazioni.

Le indicazioni relative alla gara

Quando: uscita individuale e libera in mare, in qualsiasi momento dalle ore 9 alle ore 13:30 di sabato 5 giugno condizioni meteomarine permettendo. Tra le ore 12:30 e le ore 13:30 è previsto il rientro con la pesa dei rifiuti raccolti in mare e la consegna alla Giuria, davanti alla sede dell’Assonautica di Pescara.

Dove: nello spazio di mare davanti alla città di Pescara.

Come: in barca - a vela, a motore, in gommone – nel rispetto delle norme di prevenzione dal Covid 19 e delle misure di sicurezza del Codice della navigazione. Sono ammessi guadino, mezzo marinaio, canna da pesca o qualunque attrezzatura idonea alla pesca alla plastica e ogni tipo di rifiuto disperso in mare.

Premiazione: alle ore 18 il ritrovo al Padiglione “Daniele Becci” di tutti i partecipanti per la Cerimonia di Premiazione e iniziative di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino. Verrà nominata vincitrice della prima edizione di “Gara” di Pesca alla Plastica l’imbarcazione che avrà “pescato” più rifiuti in base al peso e alla tipologia. Tutte le barche ed armatori saranno comunque vincitori e premiati!

Per informazioni si può scrivere a: info@assonauticapescara.it