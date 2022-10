"Un parco è meglio", le associazioni dicono no alla sede unica della Regione sull'area di risulta

Il coordinamento "Salviamo gli Alberi", Le Pine (Isabella Micati e Simona Barba) e la sezione pescarese di Italia Nostra dicono no alla sede unica della Regione Abruzzo sull'area di risulta e organizzano per sabato 29 ottobre una giornata di scienza, arte e ambiente che avrà l'obiettivo di "lottare per il futuro di Pescara". Riprendendo e sposando appieno l'originario progetto del bosco centrale, le associazioni sostengono che "Un parco è meglio" e, non a caso, hanno voluto intitolare proprio così l'evento previsto tra un paio di settimane.

Durante tutto il giorno, dalle 10.30 alle 19, si alterneranno incontri, dibattiti, performances artistiche e spettacoli di varia natura (musica, teatro, danza). Sarà possibile accedere alla manifestazione dall'ingresso del Dopo Lavoro Ferroviario. "Un parco è meglio" si ripropone di progettare il futuro dell'area di risulta assieme a cittadini ed esperti di ambiente, architettura, mobilità ed ecologia "per ripensare il luogo centrale della nostra città", come informa una nota.

"E se un parco fosse l'idea giusta? Se al posto del cemento ci fosse suolo permeabile e verde, un suolo che respira? Siamo sicuri che Pescara abbia bisogno di altre costruzioni che portino altro traffico in centro? E di un palazzo della Regione che segnerà in modo irreversibile il futuro del centro cittadino, compromettendone per sempre la qualità della vita? Siamo certi che sia saggio consumare ancora suolo prezioso per la sopravvivenza nostra e del pianeta? Iniziamo da noi, iniziamo da qui. Un parco centrale ad accogliere nel verde e nella frescura i cittadini, i viaggiatori, gli studenti che a centinaia ogni giorno passano per il centro di Pescara".

Un parco, aggiungono le associazioni, "che rinfreschi tutta l'area, invitando a passeggiare e a vivere le vie di un centro che oggi appare in crisi. Immaginiamo che la mobilità lenta inizi anche da qui per abbracciare tutta la città, sempre più sostenibile. Immaginiamo un luogo piacevole, dove fermarsi a bere un caffè, dove riposarsi, dove giocare con i bambini, dove organizzare mercatini, dove anche la parte destinata a parcheggio possa ospitare alberi e ombra. Diamoci un'altra possibilità".

Gli ospiti della rassegna saranno 'Nduccio, 99 Cosse, Domenico Imperato, Miriam Ricordi, Walter Caratelli e gli attori del Florian Espace. È inoltre prevista la partecipazione degli studenti del liceo musicale. Radio Città Pescara è il media partner che seguirà l'evento sui propri canali con uno speciale de Le Pine, mentre gli approfondimenti scientifici e tecnici saranno a cura di Gufi, Italia Nostra, Fiab e tutte le associazioni del coordinamento.