Educazione ambientale contro l'abbandono di rifiuti nella Riserva Dannunziana con Clean Up [FOTO]

Una giornata di educazione ambientale nella Riserva Dannunziana di Pescara ieri, domenica 13 giugno, allo scopo di combattere l'abbandono dei rifiuti.

A organizzare l'iniziativa il gruppo informale spontaneo Clean Up Pescara, attivo nella città di Pescara dal 2018.

La giornata è stata organizzata all’interno di due campagne di sensibilizzazioni nazionali quali: World Ocean week lanciata dalla Rete Clean Up Italia in onore della ricorrenza della tredicesima giornata mondiale degli Oceani, e l’iniziativa Ricomincia da 3 lanciata dalla rete Alce (associazioni libere per una comunità ecologica) e patrocinata dal ministero della Transizione Ecologica, con il motto “al posto di gettare...prendi 3” per sensibilizzare sull’uso sconsiderato della plastica.

Clean Up Pescara è stata capofila regionale per l’Abruzzo e ha collaborato con altre realtà simili abruzzesi come Ju Parchetto con Noi di L’Aquila, Globuli Green del Parco del Lavino di Scafa, Splendente e Progetto 1K di Chieti, Save the Green di Francavilla al Mare. Alla mattinata in pineta hanno partecipato anche degli speciali aiutanti: “i Custodi del mondo”, i bambini e le bambine della scuola parentale Happipolla di Pescara. Clean Up ringrazia la polizia municipale e l’azienda Ambiente Spa per la collaborazione e il coordinamento puntuale per il ritiro del materiale raccolto.