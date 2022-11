Ecosistema urbano, Pescara è solo 86esima su 105 nella classifica delle città verdi

Pescara si posiziona solo all'86esimo posto della classifica sulle performance ambientali delle città italiane stilata di Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore.

La graduatoria, che si riferisce ai dati del 2021, tiene conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

Bolzano si lascia alle spalle Trento, che scende al secondo posto, Belluno che risale la graduatoria passando dall’ottavo al terzo posto, seguita da Reggio Emilia e Cosenza, unica città del Sud a entrare anche quest’anno nella top ten della graduatoria. Chiudono la classifica Alessandria (103esima), Palermo (104esima) e Catania (105esima), che da tempo non riescono a invertire la tendenza e a risalire la classifica.

In Abruzzo Pescara è anche l'ultima delle 4 città capoluogo: infatti Teramo, L'Aquila e Chieti la precedono classificandosi al 39esimo, al 78esimo e all'81esimo posto.

Analizzando il dettaglio delle singole voci Pescara si posiziona al 25esimo posto per l'uso efficiente di suolo, al 31esimo per il verde urbano, al 32esimo per il consumo idrico, al 36esimo per il tasso di motorizzazione, al 43esimo per gli alberi in aree di proprietà pubblica, al 45esimo per il biossido di azoto, al 51esimo per offerte di trasporto pubblico, al 58esimo per le piste ciclabili, al 59esimo per i passeggeri del trasporto pubblico, al 60esimo per l'efficienza depurazione, al 62esimo per l'ozono, al 65esimo per isole pedonali, al 72esimo per rifiuti prodotti, al 76esimo per il solare pubblico, all'85esimo per la dispersione della rete idrica e all'87esimo per i rifiuti differenziati.

Per tutti i dettagli sulla classifica basta cliccare sul seguente link: https://lab24.ilsole24ore.com/ecosistema-urbano/?refresh_ce=1