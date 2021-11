A Montesilvano torna la domenica ecologica dedicata alla pulizia del lungomare

Nuova tappa per l'iniziativa "Insieme a te per l'Ambiente" promossa dall'amministrazione comunale di Montesilvano, per la pulizia e rimozione di rifiuti lungo la spiaggia. Appuntamento domenica 14 novembre dalle 9 alle 13 nel tratto di lungomare scelto per l'occasione, fra via Bocca di Valle e viale Europa. Verranno consegnati a tutti i partecipanti i kit necessari per eseguire correttamente la raccolta dei rifiuti con tutte le indicazioni. Ai ragazzi e bambini verrà offerto anche un buono consumazione per il McDonald's. L'obiettivo è sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni al tema del rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, per la riqualificazione ambientale e la dispersione incontrollata dei rifiuti.

Per info: 3733001667