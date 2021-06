La cucina che si ispira alla botanica: nasce la collezione Masterpro by Cracco

Puro cotone e stampa digitale floreale realizzata con colori atossici per le tavole di primavere total green rigorosamente Made in Italy

Decori botanici dai colori brillanti riescono a creare una connessione con l’ambiente che ci circonda e la nuova collezione Masterpro by Carlo Cracco, tovaglie e accessori per la tavola, grazie alle diverse trame e cromie riesce a creare un’atmosfera ancora più green dalla tavola alla cucina. Una sensibilità che a Pescara è particolarmente marcata.

Elementi botanici legati alla terra e al fascino sempre vivo della natura. La collezione con elementi decorativi ispirati alla cucina botanica richiama i colori della natura che è pronta per fiorire di nuovo. Un percorso cromatico dominato dalle tonalità del verde, con una spiccata predilezione per i toni pastello, il giallo, il celeste, lavanda e bianco; tutti colori che richiamano un’atmosfera familiare e rilassata. Per chi ama i colori più frizzanti, può scegliere tra un’esplosione di fiori giallo limone, fucsia, arancio e il verde acido.

La tovaglia è in 100% puro cotone 220grm2 mentre la stampa digitale floreale è realizzata con coloranti atossici ed ecocompatibili certificati Oekotex Standard 100. Il set cucina è composto da 4 pezzi indispensabili in ogni cucina, grembiule, presina, strofinacci e guanto trapuntato, è realizzato in 100% puro cotone 220grm2, la stampa digitale floreale è realizzata con coloranti atossici ed ecocompatibili certificati Oekotex Standard 100. La cucina è convivialità e il nuovo trend è la passione per la natura: filodendri, felci, mughetti, edere e orchidee. Le piante più delicate diventano così protagoniste dell’home decor.