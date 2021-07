Convivenza con l'orso bruno marsicano, incontro a Villa Celiera

Informare sulle buone pratiche di convivenza con l’orso bruno marsicano.

Questo l'obiettivo del primo di una serie di incontri promosso sul territorio dal parco nazionale Gran Sasso-Laga e dal Wwf.

L'appuntamento è per domani, sabato 31 luglio, alle ore 18:30, a Villa Celiera in piazza Nuova.

Gli incontri sul territorio sono programmati nell’ambito della campagna Wwf Orso 2x50 e la convenzione Wwf Italia-Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per la conservazione dell’orso marsicano: momenti di sensibilizzazione e divulgazione che permetteranno di incontrare cittadini e turisti che visitano i paesi del parco e confrontarsi sulle buone pratiche di convivenza con l’orso marsicano.

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa, il presidente del parco del Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, per il Wwf il Vicepresidente nazionale, Dante Caserta, il delegato regionale, Filomena Ricci, e Fernando Di Fabrizio, direttore dell’Oasi Wwf del Lago di Penne e presidente della Cooperativa Cogecstre.

L’incontro è stato programmato a seguito del susseguirsi di avvistamenti di orsi e segni di presenza nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, confermando come il territorio del parco sia fondamentale per l’espansione della specie che, partendo dal piccolo nucleo rimasto e tutelato nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, ora tenta di espandere il suo areale in tutto l’appennino centrale. «La presenza di una specie come l’orso in aree non storicamente abituate alla sua frequentazione», fanno sapere dal Wwf, «richiede una grande attenzione anche nel preparare le popolazioni con la diffusione delle conoscenze sulle buone pratiche da attuare sul territorio e dei buoni comportamenti da tenere in caso di incontro con l’Orso, azione fondamentale per rendere possibile e realisticamente fattibile la grande sfida della convivenza con i grandi carnivori. Purtroppo si verificano ancora e in molti territori anche maggiormente abituati alla presenza dell’orso, comportamenti sbagliati, come inseguimenti in macchina, avvicinamenti eccessivi alla specie, diffusione sui social di fotografie e localizzazioni degli avvistamenti, abbandono di resti di cibo abbandonati vicino ai paesi, ecc.. Incontri come quello programmato a Villa Celiera hanno proprio l’obiettivo di dare semplici informazioni ai cittadini in modo che vengano evitati atteggiamenti che sembrano innocui, ma che possono mettere a rischio l’Orso e la possibilità che colonizzi nuovi territori. Incontrando le persone, diffondendo le conoscenze e confrontandosi sulle varie problematiche si aiuta l’Orso rendendo tutti protagonisti della grande sfida della conservazione dell’orso marsicano».