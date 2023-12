Arriva Smaila: Ambiente Spa chiede ai commercianti di non esporre i contenitori dei rifiuti

Il tanto atteso concerto del 31 dicembre con Umberto Smaila è ormai alle porte, e con l'occasione Ambiente Spa ha voluto rivolgere un appello agli esercenti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti durante l'evento che, come noto, si terrà in piazza Salotto. In considerazione, infatti, della grande affluenza attesa e per assicurare un ambiente sicuro e piacevole per chiunque, la società presieduta da Riccardo Chiavaroli invita tutti i commercianti ad aderire a una misura precauzionale essenziale.

In particolare, si richiede ai negozianti di evitare l'esposizione dei contenitori di rifiuti, inclusi bidoni e sacchi, nella fascia oraria che va dalle 18 del pomeriggio del 31 dicembre alle 2 della notte del 1° gennaio. Questa misura è stata adottata con l'obiettivo principale di tutelare l'incolumità dei numerosi spettatori previsti. La grande mole di presenze che si registrerà durante il concerto richiede, come immaginabile, precauzioni aggiuntive per evitare situazioni di congestione, migliorare la gestione del flusso di persone e garantire un ambiente pulito.

Ambiente Spa ringrazia anticipatamente tutti gli esercenti per la loro collaborazione e comprensione in merito a questa importante misura. La partecipazione attiva di ogni membro della comunità è ritenuta essenziale per assicurare il successo dell'evento e, come detto, la sicurezza di tutti i partecipanti. Ovviamente, per ulteriori dettagli o chiarimenti in merito a questa disposizione Ambiente Spa rimane a disposizione, al fine di rispondere a eventuali domande.

Sarà sufficiente contattare il servizio clienti tramite i canali abituali. Dalla società si dicono certi che, con la collaborazione dei cittadini, il concerto del 31 dicembre sarà un'esperienza indimenticabile, per merito anche dell'attenzione nella creazione di un appuntamento che, almeno nelle intenzioni, dovrà restare memorabile per la nostra comunità.