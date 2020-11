Il Comune di Collecorvino istituisce una app per la gestione differenziata dei rifiuti. In collaborazione con Rieco è stato adottato il servizio Junker, che riconosce con un solo clic ciò che stiamo buttando e ci spiega come fare secondo la normativa del nostro territorio.

Tutto merito di un database interno di oltre 1,5 milioni di prodotti, che indica la scomposizione nelle materie prime e i bidoni a cui il pattume è destinato e che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti. È sufficiente scansionare il codice a barre del prodotto o dell’imballaggio, poi Junker fa tutto da solo.

«Con piacere l'amministrazione di Collecorvino promuove l'utilizzo della App innovativa per migliorare la qualità dei rifiuti conferiti. Siamo entusiasti di promuovere la "tecnologia al servizio dell'ecologia" - afferma l'assessore delegato Orlando Simone - Un valido aiuto per distinguere i nuovi materiali riciclabili e conferire nel modo migliore ognuno di essi».