Qualità della vita, Pescara è la provincia peggiore d'Abruzzo: 81esimo posto in Italia (perse 7 posizioni)

La provincia di Pescara perde 7 posizioni nella classifica 2020 sulla qualità della vita pubblicata da Italia Oggi in collaborazione con l'università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni.

Rispetto allo scorso anno, la nostra provincia scende dal 74esimo all'81esimo posto risultando la peggiore tra quelle abruzzesi.

La provincia di Pescara totalizza un punteggio pari a 418,49 e si posiziona nel gruppo 3 dove la la qualità viene indicata come "scarsa".

Nella nostra regione al primo posto troviamo la provincia dell'Aquila che sale al 22esimo posto, seguita da quelle di Chieti e Teramo rispettivamento al 56esimo e 57esimo posto. A livello italiano la migliore provincia è quella di Pordenone, seguita da Trento e Vicenza, mentre in ultima posizione troviamo Foggia. La scalata più rilevante è quella di Ascoli Piceno: dalla 37esima alla quinta posizione. Questi i parametri con i quali è stata stilata la graduatoria:

affari e lavoro;

ambiente;

reati e sicurezza;

istruzione e formazione;

popolazione

sistema salute;

reddito e ricchezza;

sicurezza sociale;

tempo libero.

Nello specifico, questi i posizionamenti della nostra provincia, nei vari ambiti presi in considerazione, il balzo in avanti principale è quello relativo a reati e sicurezza, mentro retrocede di 53 posizioni per la sicurezza sociale: