Una classe del Liceo Galilei e i carabinieri dell biodiversità insieme per il progetto “Un albero per il futuro”

I ragazzi della 4E hanno seguito una lezione online nell'ambito dell'evento mondiale #all4climate assieme ai carabinieri del reparto biodiversità di Pescara per il progetto “Un albero per il futuro”

I carabinieri del reparto biodiversità di Pescara, assieme alla classe 4E del liceo scientifico Galilei di Pescara hanno seguito una sessione online che si è tenuta nel Museo di Storia Naturale di Milano per l'evento #all4climate dedicata all'educazione ambientale per il progetto “Un albero per il futuro” portato avanti dall’arma dei carabinieri attraverso i reparti biodiversità dislocati sul territorio nazionale.

Collegati dalla sede dell’Istituto gli alunni hanno portato il loro contributo lanciando il loro slogan “L’albero è il più grande successo della natura” e mettendo a dimora piantine autoctone di essenze forestali per creare così un bosco diffuso. “cultura ambientale”, producendo elaborati, testi e filmati sull’ecosistema albero, sul suo ruolo fondamentale a difesa della Biodiversità con l'obiettivo di piantare anche arbusti autoctoni e vegetali per la riduzione dell'anidride carbonica. L'intero progetto e il contributo degli istituti scolastici è disponibile all'indirizzo https://www.unalberoperilfuturo.it .

L’iniziativa rientra all’interno del #all4climate , lanciato dal Ministero della transizione ecologica, raccogliendo tutti gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici svolti in Italia per favorire il raggiungimento degli obiettivi presenti nell'accordo di Parigi.