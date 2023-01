In città il centro regionale di documentazione ornitologica: oltre 180 le specie di uccelli da scoprire

La Regione Abruzzo non è solo terra di orsi, lupi e camosci, che attirano e “monopolizzano” l’attenzione dei media e degli appassionati di natura, le specie di uccelli segnalate nella regione sono oltre 300 e per molte l’Abruzzo ne rappresenta la roccaforte a livello nazionale, o almeno peninsulare, ciò nonostante la maggior parte sono note solo agli “addetti ai lavori”.

Mancando un museo di scienze naturali regionale, o un altro centro di riferimento per gli appassionati di ornitologia, le notizie e lo scambio di informazioni sono possibili solo grazie al web: per questo motivo la Stazione Ornitologica Abruzzese onlus, che raccoglie la maggior parte degli appassionati e studiosi di uccelli abruzzesi, ha avviato un progetto per la creazione di un centro regionale di documentazione ornitologica, denominato “Infòrnito” e situato nella biblioteca Emilia Di Nicola di via Aldo Moro.

Al suo interno sono raccolti testi e materiale di consultazione e verranno realizzati incontri periodici destinati sia agli ornitologi sia ai bird watchers e appassionati che vogliano iniziare ad osservare e fotografare uccelli presenti anche nei pressi delle abitazioni di grandi città come Pescara, dove ne sono state segnalate oltre 180 specie diverse.

La nascita del centro è stata possibile senza alcun contributo o aiuto da parte del Comune di Pescara o di altri Enti pubblici ma soltanto grazie all'ospitalità offerta dai volontari della biblioteca Emilia Di Nicola in un vero connubio tra cultura e natura. Sabato 28 gennaio si terrà l'inaugurazione, con i saluti di Pino Filareto (vice presidente dell'associazione Emilia Di Nicola) e la moderazione di Massimo Pellegrini (presidente Stazione Ornitologica Abruzzese). Seguirà una proiezione di immagini e filmati di uccelli a cura di Marco Sborgia e Sandro Barile, poi gli interventi di Franco Sacchetti sui fumetti e Augusto De Sanctis sulla tutela dell'avifauna nelle aree costiere.