Si è riformato il canneto tagliato con i salici sul lungofiume Pescara, il Wwf: "Ora si rispetti la natura"

Il canneto lungo la sponda del fiume Pescara all'altezza del circolo Canottieri si è riformato dopo che lo scorso autunno era stato tagliato insieme ad alcuni salici.

Adesso il Wwf lancia un appello affinché la vegetazione, che offre rifugio agli uccelli acquatici, venga lasciata così come è: «Ora si rispetti la natura».

L'associazione ambientalista ripercorre la vicenda: «Tra fine novembre e inizio ottobre dello scorso anno, con lo sgomento di numerosi cittadini che hanno assistito inermi allo scempio, le ruspe hanno cancellato un breve tratto di vegetazione ripariale lungo la sponda sinistra del fiume Pescara, nella zona del Circolo canottieri. Un intervento che ha di fatto cancellato quel poco che restava della naturalità del fiume con il taglio dei salici e la distruzione del canneto».

Il Wwf definì quei lavori «un vero delitto soprattutto oggi, quando la pandemia ci ha drammaticamente insegnato quanto sia importante per la nostra stessa salute vivere in ambienti in buono stato ecologico».

«Un delitto cui la natura cerca di porre rimedio», conclude la nota del Wwf, «per riavere gli alberi improvvidamente tagliati occorreranno anni; il canneto invece a distanza di pochi mesi si è riformato. Un canneto prezioso per la fauna e in particolare per le coppie di Germano reale e altri uccelli acquatici cui offre ricovero in epoca riproduttiva. Il Wwf rivolge dunque un appello a tutti gli interessati affinché non si ripeta il mal fatto dell’autunno scorso e si rispetti la natura. Serve un diverso e migliore approccio culturale: “pulizia” di un sito non significa l’eliminazione di ogni vegetazione spontanea ma piuttosto la rimozione dei rifiuti di origine antropica e, quando davvero occorre, la gestione del verde conciliando le esigenze legate alle attività umane con quelle e con i tempi della natura».