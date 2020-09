La campagna green “Puliamo il tuo parco!” fa tappa alla Pineta Dannunziana

La campagna green di Vallelata e Legambiente “Puliamo il tuo parco!” fa tappa alla Pineta Dannunziana, nota come “Pineta D’Avalos” o “Parco D’Avalos” dal nome della famiglia che, al tempo dei Borboni, possedeva il marchesato di Pescara. È possibile unirsi alla giornata di volontariato iscrivendosi sull'apposito sito Internet. Ecco cosa dichiara Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo:

«Oggi più che mai è fondamentale prendersi cura dei nostri parchi coinvolgendo le istituzioni e i cittadini. Grazie alla collaborazione con Vallelata valorizzeremo la splendida Pineta Dannunziana lanciando un chiaro messaggio di amore verso la città e di tutela dei beni comuni e di una Riserva regionale protetta sempre più da vivere come laboratorio di sostenibilità, anche in un’ottica di lotta all’emergenza climatica in corso».