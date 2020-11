A breve il bando per l’installazione delle prime 10 nuove casette dell’acqua. Verrà pubblicato martedì 1° dicembre e le società interessate avranno 60 giorni di tempo per presentare il proprio progetto di realizzazione dei manufatti (spalmati su tutto il territorio) e di successiva gestione, con la possibilità opzionale di installare altre 10 casette in altri 10 siti già individuati dal Comune. Lo hanno annunciato il presidente della commissione ambiente, Ivo Petrelli, e l’assessore delegato Isabella Del Trecco nel corso della seduta di commissione convocata per fare il punto sul progetto approvato in giunta.

«L’iniziativa - hanno spiegato Petrelli e Del Trecco - rientra tra le misure individuate nel percorso di sostenibilità ambientale contenuto nella delibera per la Plastic Free, oltre che per la conquista della Bandiera Blu, ma, oltre a voler ridurre il consumo della plastica, ha anche un chiaro risvolto sociale perché ogni litro di acqua erogata dalle casette avrà un costo per il cittadino che al massimo potrà arrivare a 5 centesimi al litro, ma la società realizzatrice potrà anche decidere un’ulteriore riduzione dei costi a carico dell’utente. Che significa consentire a tutti di accedere a un’acqua microfiltrata, sterilizzata, praticamente minerale, a prezzi irrisori».