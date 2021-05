Family banker di Banca Mediolanum insieme per la raccolta della plastica sulle spiagge di Pescara

Fare banca significa avere la responsabilità nei confronti dei clienti e delle persone che lavorano ma anche sostenere iniziative concrete per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite. È in questo contesto che si inserisce il progetto avviato dai family banker di Banca Mediolanum in Abruzzo al fine di promuovere azioni concrete e risultati misurabili legati alla sostenibilità. Per farlo, Banca Mediolanum ha deciso di avviare iniziative in collaborazione con importanti realtà no profit come ZeroCO2, che realizza progetti di riforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obiettivo di salvaguardare la natura e Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato impegnata sulla raccolta nelle spiagge e nelle città della plastica e sul salvataggio delle tartarughe, nonché promotrice di progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

“In Abruzzo, ad Atri, nello scorso mese di aprile sono stati piantati 40 alberi di ciliegio all’interno dei terreni della Fondazione Ricciconti, che controlla e gestisce la fattoria sociale e didattica Rurabilandia, e, il 30 maggio, prevediamo di raccogliere 6 quintali di plastica sulle spiagge di Pescara – dichiara Nicola Vallardi, Regional Manager Marche, Abruzzo e Molise di Banca Mediolanum – Questi i risultati della nostra iniziativa sul territorio che, grazie al contributo economico raccolto dai Family Banker destinato alle due organizzazioni no profit, è diventata concreta. L’attenzione all’ambiente rappresenta uno dei pilastri di responsabilità sociale di Banca Mediolanum ed ognuno di noi, come banker, può nel concreto fare la propria parte nella consapevolezza che sia come Banca che come individuo abbiamo entrambi una responsabilità collettiva”.

Il 30 maggio sulla spiaggia di Pescara sarà organizzata una giornata di raccolta della plastica dall'ambiente a cui prenderanno parte i Family Banker, con i clienti e le loro famiglie, e naturalmente con i volontari di PlasticFree Odv Onlus per pulire la costa dai rifiuti che inquinano gli spazi pubblici e per contribuire alla protezione ambientale del paesaggio. Sarà presente l’assessore al turismo del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese.

