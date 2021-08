Aumentano le postazioni dedicate alle bici a bordo dei treni regionali [FOTO]

L’accesso delle bici a bordo dei treni è gratuito, anche se limitatamente ai posti disponibili. Ecco come fare per inoltrare richiesta

Aumentano le postazioni dedicate alle bici a bordo dei treni regionali. Lo fa sapere Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), spiegando che sugli 8 treni della flotta Minuetto in circolazione in Abruzzo l’offerta di posti per i mezzi a due ruote è stata più che raddoppiata, passando da 2 a 6 stalli per ogni convoglio. I treni Minuetto assicurano 43 collegamenti giornalieri fra Pescara, Vasto, Teramo e Sulmona, con un’offerta totale di 258 posti bici.

Si può usufruire del servizio anche a bordo dei nuovi treni Pop, che da maggio effettuano 10 collegamenti giornalieri per un totale di 120 posti bici disponibili. L’accesso delle bici a bordo dei treni è gratuito, anche se limitatamente ai posti disponibili. Chi viaggia con amici o gruppi organizzati superiori a 10 persone può inoltrare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica direzione.abruzzo@trenitalia. it entro 7 giorni dalla partenza.