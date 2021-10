Rifiuti, a Spoltore arriva l'Ape Green: un servizio di decoro itinerante

Si chiama "Ape Green" ed è il servizio di decoro itinerante avviato a Spoltore.

Avrà anche una funzione preventiva e di controllo sull'abbandono dei rifiuti e le discariche abusive.

«Abbiamo chiesto alla Rieco di aggiungere questa prestazione migliorativa rispetto al capitolato del contratto di gara», specifica l'assessore Rino Di Girolamo, «come risposta all'inciviltà crescente che registriamo sul territorio».

Il servizio prevede l'utilizzo di un mezzo Porter che attraverserà il territorio per intervenire in tutti i punti oggetto di accumulo rifiuti, ad esempio ai bordi di strade, nelle aiuole spartitraffico, nelle stradine secondarie. Solitamente, questo problema viene evidenziato dalle operazioni di sfalcio dell'erba, quando gli operai del verde sono costretti a lasciare sul posto bottigliette, lattine, mozziconi di sigarette, cartacce. Il servizio, attivo già dal prossimo mese, sarà dedicato e continuo nell'ottica di questi interventi straordinari di pulizia.

La città verrà suddivisa, per stabilire i percorsi del Porter, in quattro macro aree: ma saranno comunque prese in considerazione le segnalazioni che di volta in volta arriveranno da parte dell'amministrazione comunale. L'Ape Green avrà anche una funzione di controllo, considerando che tra i suoi compiti ci sarà quello di segnalare alla Polizia Locale eventuali infrazioni o le zone di maggiore criticità per quanto riguarda discariche abusive da attenzionare.

Questo aggiunge il sindaco Luciano Di Lorito: «L'Ape Green è un servizio innovativo e potrà davvero migliorare ulteriormente la pulizia di Spoltore. Resta comunque decisivo l'impegno dei cittadini: l'amministrazione fa il possibile ma sono loro a dover dare il contributo più importante, evitando comportamenti incivili».