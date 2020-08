Albero utilizzato come ancoraggio per una panchina con un filo di ferro: "Che vergogna"

Nella Pineta dannunziana un albero viene utilizzato come ancoraggio per una panchina con un filo di ferro che, con il tempo, visti gli strozzamenti, si sta conficcando nel tronco. Accedendo al parco dall'ultima entrata di via Scarfoglio, la panchina incriminata è visibile sulla destra. Ecco che cosa dice una nostra lettrice:

"Che un albero debba essere usato per tenere una panchina, arrecandogli uno strozzamento nel tronco con del filo di ferro, è indice del poco rispetto che si ha della natura. Questo accade nella nostra pineta dannunziana. Chi ha fatto una cosa del genere, non recentemente visti i danni del tronco, non ha capito che se a Pescara abbiamo un polmone verde è nostro dovere conservarlo con tutto il rispetto".

Secondo la donna "ora più che mai, con l'emergenza climatica e con gli incendi che ci toccano da vicino, vedere questo scempio inutile e dannoso ci dovrebbe indurre al rispetto per ogni singola creatura del pianeta".

