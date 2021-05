La triste vicenda delle magnolie di via Misticoni, cadono una dopo l'altra [FOTO]

Parliamo degli alberi presenti nel nuovo tratto della strada, quello compreso tra via Sallustio e via San Francesco d'Assisi, l'altro ieri l'ultima "vittima" che ora giace al suolo

Non c'è pace per le (poche) magnolie rimaste in vita in via Misticoni a Pescara.

Gli alberi continuano a piegarsi e a cadere uno dopo l'altro senza che nessuno si preoccupi di porre rimedio.

L'ultima pianta è finita a terra l'altro ieri invadendo la carreggiata stradale, poi qualcuno l'ha adagiata nell'aiuola laterale.

La storia è purtroppo vecchia e le magnolie, già nel giorno dell'inaugurazione, risalente ormai a più di 4 anni fa, presentavano una condizione non ottimale. Adesso di quelle decine di alberi piantati (nell'altro tratto della strada ci sono i platani che godono di buona salute) in piedi ne sono rimasti soltanto 18 ma 4-5 sono già pendenti in maniera evidente e senza un minimo di manutenzione cadranno come birilli come già accaduto alle altre magnolie.

A onor del vero, un intervento è stato fatto sulla magnolia che era nella condizione peggiore e ormai a un passo dalla caduta.In questi anni non state sostituite la magnolie che si sono seccate o sono cadute. Già dopo qualche mese dall'inaugurazione circa 10 piante si erano già seccate.

I residenti della zona tornano a chiedere un intervento che possa ridare dignità al verde di via Misticoni.