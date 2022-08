Abbattuto l'albero in viale Muzii all'angolo con la strada parco [FOTO]

L'albero che si trova in viale Muzii, nel tratto compreso tra via Silvio Pellico e l'angolo con la strada parco, è stato abbattuto durante la mattinata di oggi, 18 agosto.

Sul posto, oltre ai tecnici del servizio raccolta ingombranti di Ambiente, si è recato anche il vice sindaco Gianni Santilli, che spiega a IlPescara.it: "Questa operazione si è resa necessaria alla luce del fatto che la pianta in questione era diventata pericolosissima. Il dottor Massimo Rabottini, che lavora per noi, ha sottoposto quella pianta al controllo Vta e l'ha ritenuta malata nonché, come detto, molto pericolosa. Di conseguenza si è deciso di abbatterla".

Santilli ci tiene a precisare che l'intervento era ormai diventato inevitabile: "L'albero stava già portando fuori le radici e quindi l'abbiamo dovuto togliere. Tuttavia, quando sarà il momento, lo rimetteremo".