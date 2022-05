Green Pride 2022, premiato a Pescara il marchigiano Rolando Marini: migliaia gli alberi che ha piantato

A Rolando Marini il Green Pride 2022. Il “veterano” dell'ambiente ha ricevuto il riconoscimento oggi a Pescara nel corso del forum “Terrà-l'ambiente in cui viviamo”. A consegnarlo all'80enne di Jesi per “l'ultradecennale impegno della messa a dimora di alberi e l'amore profuso per garantirne la crescita”, è stato Pecoraro Scanio, presidente della fondazione UniVerde che ha dato via all'omonima campagna nazionale e regionale con cui si vuole valorizzare e dare il giusto riconoscimento alle best practice della green economy, ovvero alle istituzioni e agli eventi locali virtuosi, alle imprese, alle associazioni, ma anche ai singoli individui impegnati nella riconversione ecologica della società e l'economia.

Scanio, che da ministro delle politiche agricole reintrodusse la “Festa degli alberi” nelle scuole con decreto ministeriale del 2000, ha voluto premiare il volontario marchigiano che da 70 anni si impegna a piantare alberi per il bene dell'ambiente. “Sono orgoglioso di assegnare questo importante riconoscimento della fondazione UniVerde a un attivista civico ora ottantenne che da quando aveva 10 anni nella sua ultradecennale attività ha piantato migliaia di alberi, in molti casi pini, nella cittadina di Jesi riuscendo a creare veri e propri boschi – dichiara Scanio -. Questo è un segno di amore verso il proprio territorio e Madre Terra”.