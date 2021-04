Fondi per 2,5 milioni di euro dalla giunta regionale per incentivare l'agricoltura biologica: aperto il bando

L'assessore regionale Imprudente ha fatto sapere che è stato pubblicato il 23 aprile scorso il bando relativo agli incentivi per l'agricoltura biologica in Abruzzo. Il bando sarà aperto fino al 17 maggio e servirà a dare impulso ad un settore che ha visto negli ultimi anni un calo dei terreni coltivati con questi metodi e pratiche e i fondi sono stati ottenuti grazie al Psr Abruzzo 2014/2020.

Potranno partecipare al primo intervento "conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" le nuove aziende che introducono per la prima volta e notificano a un organismo di certificazione la richiesta di adottare i metodi dell’agricoltura biologica, al secondo “mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”, le aziende storiche già inserite nel sistema di certificazione. L'assessore ha aggiunto:

Stiamo lavorando per promuovere l’adozione del metodo di agricoltura biologica, settore strategico per noi, fornendo sostegni a “vecchie” e nuove aziende. In particolare, visto il calo nelle colture biologiche, abbiamo promosso un bando che risponde alle esigenze di continuare a sostenere le aziende che hanno ultimato i loro impegni quinquennali nel 2020 e possono continuare ad usufruire dei premi previsti dall’intervento sul mantenimento dell’agricoltura biologica, nonché di soddisfare le esigenze delle aziende che intendono introdurre il metodo dell’agricoltura biologica