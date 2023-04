Pulire il proprio ambiente aiuta a migliorare se stessi e la società: la filosofia giapponese del Sōjidō sbarca in città

Non un semplice evento di sensibilizzazione per comprendere l'importanza di tenere l'ambiente pulito, ma una vera lezione di filosofia esistenziale per capire come vivere in un ambiente sano migliori persone, imprese e società.

Il S?jid? giapponese sbarca a Pescara grazie all'associazione volontari per Pescara Pulita e l'associazione Fuji di Brescia presieduta da Rosario Manisera che a cittadini, amministratori e studenti dà appuntamento il 3 e il 4 maggio per un evento che è a tutti gli effetti un'esperienza.

Il S?jid? è una pratica giapponese, riconducibile in buona parte alla metodologia delle cosiddette “5s”, in cui c’e la convinzione che la società, le aziende e le persone riescano attraverso la pulizia a migliorare l’ambiente e a diventare migliori loro stesse. Si tratta quindi di un modo di vivere in cui i cittadini pulendo e prendendosi cura del proprio territorio acquisiscono responsabilità e consapevolezza sulla vivibilità dello stesso, migliorando anche i rapporti umani. Si parte dal concetto non scontato che ciò che è di tutti è un’ estensione della proprietà individuale e non di nessuno.

Per le due giornate di pulizia che interesseranno le spiagge, ma anche le vie cittadini, sarà presente una delegazione giapponese guidata dall’imprenditore Tetsuo Toshi, amministratore delegato della Nihonkikaku Co. òtd e presidente dell’associazione “Rendiamo bello il Giappone”.

A presentare il particolare evento è stata l'assessore comunale all'associazionismo Nicoletta Di Nisio insieme alla presidente del'associazione Volontari per Pescara pulita Laura Crivellone.

“Attraverso un’attività di presa di coscienza culturale e di pulizia, quest’ultima come operazione educativa, si possono ottenere importanti risultati”, ha detto Di Nisio ringraziando gli organizzatori e assicurando il sostegno dell'assessorato con Crivellone che ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento degli studenti sottolineando che l'iniziativa può essere inclusa tra quelle concorrenti all'ottenimento della Bandiera Blu anche per il 2024.

I dettagli dell'evento

Si parte il pomeriggio di mercoledì 3 maggio quando la delegazione giapponese sarà accolta a Palazzo di Città. La mattina del 4 maggio dalle 9 alle 13 la visita della delegazione in sue scuole del centro e alle 16 l'incontro (con il luogo da definire) per sperimentare il S?jid? insieme agli imprenditori giapponesi, agli amministratori locali e tutti i cittadini volontari che vorranno partecipare. Questi gli enti e le società coinvolte: Comune, Regione, assessorato alla tutela del mare e del fiume, assessorato all'ambiente, assessorato alla pubblica istruzione, associazione Volontari per Pescara pulita e Ambiente spa.

Cos'è il metodo delle 5s

Per capire meglio cos'è il S?jid? illustriamo il principio cui si ispira, ovvero le 5s, per cui questo modo di concepire lo spazio di lavoro migliorerebbe anche noi stessi.