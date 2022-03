Provincia e Ambiente avvia i controlli sui certificati Ape per le prestazioni energetiche degli edifici nel Pescarese

Provincia e Ambiente Srl fa sapere che per l'intero territorio provinciale, la società in house dell'ente provinciale gestirà la verifica dei certificati Ape riguardante le prestazioni energetiche degli edifici del Pescarese. La società, dunque, oltre a proseguire con le verifiche degli impianti termici residenziali, ora avrà anche questo nuovo incarico affidato dalla Regione alle Province. La stessa Regione Abruzzo, dal 6 maggio 2021, ha attivato il nuovo portale per la trasmissione degli attestati Ape di prestazione energetica.

Gli attestati di prestazione energetica devono essere redatti da personale tecnico qualificato, i cosiddetti certificatori, che al termine di procedure, calcoli e sopralluoghi obbligatori presso l’immobile oggetto della certificazione, redigono la documentazione che attribuisce la classe energetica all’edificio. Le classi energetiche definite dalla normativa vanno dalla classe A per gli edifici meno energivori fino alla classe G per edifici che per mantenere il giusto comfort al loro interno consumano molta energia in un anno.

Provincia e Ambiente, per effettuare i controlli, si è già dotata di tutti gli strumenti e software necessari per gestire l'intero ciclo di controlli utilizzando risorse interne e riguarderanno tutti i certificati ricevuti fino allo scorso 6 maggio. Per informazioni è possibile contattare lo Sportello Informativo della società al telefono 085 2058819 nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e il martedì e giovedì

dalle 14,30 alle 16,30 mentre sono sempre attivi i seguenti indirizzi mail: ape@provinciambiente.eu e apeprovinciambiente@pec.it