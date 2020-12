Piacciono ai pescaresi le Juicelamp, i dispositivi che uniscono illuminazione a led e ricarica di veicoli elettrici

Soddisfazione dal Comune di Pescara e da Enel X dopo il primo anno di sperimentazione delle Juicelamp, l'innovativa soluzione installata per la prima volta al mondo nella nostra città in corso Umberto, che svolge la funzione di illuminazione pubblica e punti di ricarica per veicoli elettrici.

Le due juicelamp sono state installate a dicembre 2019, ed hanno consentito la ricarica di oltre 500 euro elettriche grazie ai kwh messi a disposizione gratuitamente ai cittadini da Enel X, Comune e Pescara Energia. I cittadini hanno utilizzato quotidianamente la soluzione, confermando l'interesse verso la mobilità sostenibile ed il risparmio energetico. Il sindaco Masci ha commentato:

La città di Pescara ha nel dna la promozione dell’innovazione. Il concetto di smart city rappresenta un'impronta che ci pone all'avanguardia e ci proietta verso il futuro. Abbiamo accolto con grande favore ed entusiasmo la proposta di Enel X poiché coniuga la modernità finalizzata a una visione della città più vivibile nel rispetto dell'ambiente e considera la tecnologia come valore aggiunto

Augusto raggi, head of Enel X Italya si è detto soddisfatto della partnership avviata con il Comune di Pescara, auspicando nuove e proficue collaborazioni con la nostra città. Le juicelamp sono costituite da 4 punti luce a led telecontrollati e 2 punti di ricarica per veicoli elettrici da 22kw, ciascuno visualizzabile e gestibile dall’app JuicePass di Enel X oltre ad altri servizi aggiuntivi come sensori smart parking e smart traffic.